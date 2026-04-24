Ravvivano tutto senza sforzo E svecchiano il look

Nel 2026, le sneakers si distinguono per i colori vivaci e audaci, allontanandosi dal classico bianco. Le nuove proposte sul mercato sono caratterizzate da tonalità brillanti che trasmettono energia e freschezza. Questi modelli sono pensati per aggiungere un tocco di allegria e vitalità ai look quotidiani, sostituendo le scarpe tradizionali con alternative più vivaci e dinamiche.

C olorate. Anzi, coloratissime. Dimenticate le solite sneakers bianche, impeccabili ma prevedibili. Nel 2026 la moda ha voglia di leggerezza, di energia e di un tocco di euforia cromatica: e così ai piedi arrivano nuovi modelli che puntano all’arcobaleno. Come abbinare le sneakers da corsa in città: 5 look contemporanei da provare X Leggi anche › Corsa al look perfetto. 5 outfit con le sneakers running da provare in città Sono loro le scarpe capaci di trasformare anche l’outfit più essenziale, rendendolo subito più fresco, più giovane, decisamente meno scontato. Versione color-block, tinta unita pastello o accesa, persino remix di neutri per le più minimal: perché quando il look ha bisogno di una ventata d’aria nuova, spesso basta partire proprio dal basso.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ravvivano tutto, senza sforzo. E svecchiano il look Notizie correlate Leggi anche: Charlotte Casiraghi senza trucco e perfetta in giacca e camicia: il look chic senza sforzo Leggi anche: Finestre splendenti senza sforzo: come funziona un robot lavavetri