Durante il Salone del Libro di Parigi, una principessa ha attirato l’attenzione con un outfit semplice ma elegante. Indossava una giacca oversize e una camicia, senza trucco. L’evento ha visto la presentazione del suo romanzo intitolato La Fêlure. La partecipazione ha coinvolto anche altri ospiti e giornalisti presenti alla manifestazione letteraria. La principessa è stata fotografata mentre si intratteneva con altri partecipanti e visitava gli stand.

Lezioni di stile da Charlotte Casiraghi. Ospite del Salone del Libro di Parigi, dove ha presentato il suo romanzo La Fêlure, la Principessa ha sorpreso tutto con un look effortlessly chic, c aratterizzato da zero make-up e giacca oversize. Il look di Charlotte Casiraghi al Salone del Libro. Era tra gli ospiti più attesi del Salone del Libro di Parigi e non ha deluso le aspettative: Charlotte Casiraghi ha preso parte alla kermesse letteraria nella capitale francese sfoggiando un look elegante nella sua semplicità. Da sempre ambasciatrice di uno stile chic ma autentico, la Principessa ha presentato il suo primo libro La Fêlure scegliendo un completo maschile e facendo a meno del make-up.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlotte Casiraghi senza trucco e perfetta in giacca e camicia: il look chic senza sforzo

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