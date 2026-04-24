Rapina in gioielleria a Policoro | cinque arresti e sequestri di auto e pistola a Brindisi

Da brindisireport.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro uomini sono stati fermati a Brindisi in relazione a una rapina avvenuta ieri mattina in una gioielleria nel centro commerciale Heraclea di Policoro. Durante l’operazione sono state sequestrate un’auto e una pistola. L’episodio si è verificato nel cuore di Policoro, coinvolgendo persone ritenute responsabili del colpo. La polizia ha portato a termine gli arresti e i sequestri, proseguendo le indagini per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi.

BRINDISI – Sono stati arrestati a Brindisi i presunti autori di una rapina perpetrata ieri mattina (giovedì 23 aprile) ai danni della gioielleria “Blue Spirit”, situata nel centro commerciale Heraclea di Policoro (Matera).Sarebbero cinque le persone fermate dai poliziotti della Squadra Mobile di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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