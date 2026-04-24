Rapina in gioielleria a Policoro | cinque arresti e sequestri di auto e pistola a Brindisi

Quattro uomini sono stati fermati a Brindisi in relazione a una rapina avvenuta ieri mattina in una gioielleria nel centro commerciale Heraclea di Policoro. Durante l’operazione sono state sequestrate un’auto e una pistola. L’episodio si è verificato nel cuore di Policoro, coinvolgendo persone ritenute responsabili del colpo. La polizia ha portato a termine gli arresti e i sequestri, proseguendo le indagini per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi.

BRINDISI – Sono stati arrestati a Brindisi i presunti autori di una rapina perpetrata ieri mattina (giovedì 23 aprile) ai danni della gioielleria “Blue Spirit”, situata nel centro commerciale Heraclea di Policoro (Matera).Sarebbero cinque le persone fermate dai poliziotti della Squadra Mobile di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Prato, in auto con pistola, mazze e bomba carta. Cinque arrestiSarebbero stati sorpresi dalla polizia locale sul territorio comunale mentre viaggiavano su un'auto con una pistola dalla matricola abrasa, un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino; Roma, paura al centro commerciale: rapina con picconi e fumogeni in una gioielleria; Rapina in una gioielleria a Policoro; Roma, rapina in gioielleria del centro commerciale Euroma2: banditi in fuga. Rapina a Roma nella gioielleria dentro Euroma2, 5 persone con picconi e fumogeni hanno svuotato le vetrineRapina in una gioielleria del centro commerciale Euroma2 a Roma: cinque persone hanno svuotato le vetrine, armate di picconi, estintori e fumogeni. virgilio.it Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottinoIl raid nella mattinata di lunedì 20 aprile. Prelevati gioielli dopo aver infranto gli espositori, per guadagnarsi la fuga hanno utilizzato estintori ... romatoday.it Anche il secondo autore della violenta rapina avvenuta in via Clavature lo scorso 12 aprile è stato identificato e arrestato.... - facebook.com facebook Tentata rapina in una stazione di servizio a Pordenone: ferito il gestore Due uomini armati di coltellino hanno aggredito un 28enne che ha reagito: lieve ferita al fianco e aggressori in fuga senza bottino Sebastiano Franco x.com