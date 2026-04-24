Raphinha è il nuovo ambassador globale di realme

Il produttore di smartphone realme ha annunciato che Raphinha, attaccante dell’FC Barcelona e della nazionale brasiliana, sarà il nuovo ambassador globale del marchio. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’azienda, che ha confermato la collaborazione senza fornire dettagli aggiuntivi sui termini dell’accordo. Raphinha si aggiunge così al team di rappresentanti internazionali del brand.

(Tecnologia) - Il produttore di smartphone realme ha ufficializzato la nomina di Raphinha, attaccante dell'FC Barcelona e della nazionale brasiliana, come nuovo brand ambassador globale. L'operazione si inserisce in una strategia volta a consolidare il posizionamento del marchio all'interno della cultura sportiva contemporanea, intercettando una base di utenti giovane e dinamica. Raphinha, cresciuto calcisticamente nell'Avaí Futebol Clube prima di affermarsi nei massimi campionati europei, è stato selezionato non solo per le prestazioni in campo, caratterizzate da velocità e creatività offensiva, ma anche per il suo profilo extracalcisitico, segnato dall'impegno in progetti sociali dedicati alle comunità fragili.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Raphinha è il nuovo ambassador globale di realme Notizie correlate Leggi anche: Jake Gyllenhaal è il nuovo ambassador di Bulgari Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Realme punta sul calcio con Raphinha e una nuova campagna; Mi preparo fin da quando ero bambino. Dal mito Ronaldinho alla voglia di vincere il Mondiale col Brasile: Raphinha cerca la consacrazione definitiva; Barça eliminato, Raphinha esplode: Partita rubata. Poi le provocazioni all’Atlético; Atletico-Barcellona: Raphinha vola a Madrid anche se infortunato. Raphinha è il nuovo ambassador globale di realmeIl calciatore Raphinha diventa il volto globale di realme in una collaborazione che punta a unire le performance atletiche all'innovazione mobile, in vista dei grandi appuntamenti calcistici internazi ... adnkronos.com realme annuncia Raphinha come nuovo brand ambassador globaleSecondo quanto svelato, realme annuncia Raphinha come nuovo brand ambassador globale. Ecco tutti i dettagli della notizia. vgmag.it LEAO AL BARCELLONA Il Barça si aspettava di più da Rashford dopo l’infortunio di Raphinha e, come riferito da The Athletic, potrebbe fare ritorno a Manchester Per il Barcellona, però, può essere l’occasione per uscire allo scoperto e sedersi al ta - facebook.com facebook Raphinha si scusa per il gesto con l'Atletico a fine partita: "Gesto fatto in un momento di tensione" #barcellona x.com