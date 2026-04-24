Ragazzino si perde a Roma ore d' ansia per nonno e cugino del 13enne
Un ragazzino di 13 anni si è smarrito nel centro storico di Roma giovedì mattina, scatenando ore di apprensione tra il nonno e il cugino che lo stavano cercando. La scomparsa ha provocato un intervento delle forze dell’ordine e ricerche nelle zone circostanti, senza ancora esiti positivi. La famiglia ha poi riferito di aver perso i contatti con il ragazzo poco dopo averlo visto all’interno della zona pedonale.
Ore d'angoscia per il nonno e il cugino di un ragazzino di 13 anni, smarrito nella mattinata di giovedì nel centro storico di Roma.Intorno alle 11:00, durante un servizio di vigilanza nell’area di Trinità dei Monti, una pattuglia del I gruppo Centro Storico è stata avvicinata in piazza di Spagna.🔗 Leggi su Romatoday.it
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