Ragazzino si perde a Roma ore d' ansia per nonno e cugino del 13enne

Un ragazzino di 13 anni si è smarrito nel centro storico di Roma giovedì mattina, scatenando ore di apprensione tra il nonno e il cugino che lo stavano cercando. La scomparsa ha provocato un intervento delle forze dell’ordine e ricerche nelle zone circostanti, senza ancora esiti positivi. La famiglia ha poi riferito di aver perso i contatti con il ragazzo poco dopo averlo visto all’interno della zona pedonale.