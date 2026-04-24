Un partito politico ha presentato una proposta volta a contrastare pratiche considerate legate a interpretazioni radicali di alcune fedi religiose. La proposta mira a impedire mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati e l’uso del velo integrale, attribuendo alla matrice religiosa la giustificazione di tali comportamenti. Le dichiarazioni si concentrano sulla volontà di fermare ciò che viene definito come un'estensione di questa interpretazione religiosa.

Quella matrice religiosa per cui è possibile giustificare qualsiasi comportamento e andare oltre ogni regola non può essere più tollerata. Donne coperte dalla testa ai piedi, mutilazioni genitali e matrimoni forzati sono soltanto alcune delle conseguenze di un fondamentalismo islamico che si diffonde a macchia d'olio e rischia di diventare un'emergenza pure in Italia, qualora non vengano adottate misure urgenti ed efficaci. Ecco perché questa maggioranza non vuole e non può più esitare rispetto a un tema diventato priorità. In tal senso, Sara Kelany, deputata e responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia, intervenendo al convegno “Prima di tutto libere”, moderato da Daniele Capezzone, direttore de “Il Tempo”, presenta un disegno di legge per fare in modo che un credo non diventi un “pericolo” o peggio un “limite”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ragazze mutilate, unioni forzate e veli integrali La proposta di FdI per fermare l'Islam radicale

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