Quel muretto è nostro ma per il giudice non ci sono prove | persa la causa ventennale per 50 centimetri di confine

Da perugiatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una disputa tra vicini iniziata negli anni Sessanta si è conclusa con una sentenza della Corte d’appello di Perugia, che ha respinto le richieste di due sorelle proprietarie di un immobile a Trevi. Le due donne rivendicavano un muretto di circa 50 centimetri di confine come loro proprietà, ma il giudice ha deciso che non ci sono prove a supporto di questa affermazione. La causa, durata circa vent’anni, si è così conclusa senza modifiche alla delimitazione del confine.

Una disputa tra vicini di casa, iniziata negli anni ’60 e sfociata in una battaglia legale durata anni, si è conclusa con una sentenza della Corte d’appello di Perugia che ha respinto le richieste di due sorelle, proprietarie di un immobile a Trevi, in località Picciche.Al centro della.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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