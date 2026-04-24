Quel muretto è nostro ma per il giudice non ci sono prove | persa la causa ventennale per 50 centimetri di confine

Una disputa tra vicini iniziata negli anni Sessanta si è conclusa con una sentenza della Corte d’appello di Perugia, che ha respinto le richieste di due sorelle proprietarie di un immobile a Trevi. Le due donne rivendicavano un muretto di circa 50 centimetri di confine come loro proprietà, ma il giudice ha deciso che non ci sono prove a supporto di questa affermazione. La causa, durata circa vent’anni, si è così conclusa senza modifiche alla delimitazione del confine.

Una disputa tra vicini di casa, iniziata negli anni ’60 e sfociata in una battaglia legale durata anni, si è conclusa con una sentenza della Corte d’appello di Perugia che ha respinto le richieste di due sorelle, proprietarie di un immobile a Trevi, in località Picciche.Al centro della.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Dopo il maltempo, spazzaneve in azione liberano il confine tra Umbria e Marche: accumuli oltre i 50 centimetri di neveSul tratto umbro era scattata la chiusura per sicurezza da parte della Provincia, per evitare incidenti o auto bloccate in mezzo alla neve Il colpo... Usa, giudice boccia indagine contro presidente Fed Powell: “Non ci sono prove”Un giudice federale ha annullato i mandati di comparizione che il dipartimento di Giustizia aveva emesso nei confronti del presidente della Federal... Aggiornamenti e dibattiti Non è mai tardi per le nuove amicizieTravolte da mille impegni, finiamo per trascurare le amiche. Ma da adulte è giunto il momento di recuperare nuove amicizie ... donnamoderna.com Quei giovani, i nostri vuotiLi vediamo sbarcare fradici e sfiniti, o caricati in massa su navi che li trasportano verso campi da cui cercheranno di scappare. Ma c’è un elemento che salta agli occhi del più distratto spettatore ... avvenire.it