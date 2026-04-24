Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 24 aprile 2026

Da tpi.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, alle 21:20 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma di approfondimento e informazione sarà condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Durante la trasmissione si parlerà di casi giudiziari e fatti di cronaca recente, con interventi di ospiti e analisi dettagliate. La puntata si concentrerà su temi attuali e storie di cronaca che hanno coinvolto diverse persone e situazioni.

. Questa sera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Nel corso della puntata, una testimonianza inedita sul caso delle avvelenate di Campobasso. Si torna a parlare anche del giallo di Garlasco, con tutti gli aggiornamenti sull’incontro che si svolgerà domani tra la procura di Pavia e quella di Milano. E ancora, le ultime novità sulla vicenda della tomba profanata di Pamela Genini.🔗 Leggi su Tpi.it

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