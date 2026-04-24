Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 24 aprile 2026

Stasera, alle 21:20 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma di approfondimento e informazione sarà condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Durante la trasmissione si parlerà di casi giudiziari e fatti di cronaca recente, con interventi di ospiti e analisi dettagliate. La puntata si concentrerà su temi attuali e storie di cronaca che hanno coinvolto diverse persone e situazioni.

. Questa sera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Nel corso della puntata, una testimonianza inedita sul caso delle avvelenate di Campobasso. Si torna a parlare anche del giallo di Garlasco, con tutti gli aggiornamenti sull’incontro che si svolgerà domani tra la procura di Pavia e quella di Milano. E ancora, le ultime novità sulla vicenda della tomba profanata di Pamela Genini.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 aprile 2026 Omicidio Federica Torzullo, i punti oscuri: orario, movente e complice - Vita in diretta 23/01/2026 Notizie correlate Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 aprile 2026Questa sera, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla... Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 aprile 2026Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 aprile 2026 Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Quarto Grado, anticipazioni 17 aprile: avvelenate a Campobasso, ultime notizie; Quarto Grado, dal caso delle avvelenate di Campobasso alle ultime novità su Garlasco e la morte di Pierina Paganelli: le anticipazioni della puntata; Quarto Grado, anticipazioni di stasera 17 aprile: gli aggiornamenti sul caso Garlasco e il giallo di Campobasso; Quarto Grado, anticipazioni 24 aprile: avvelenate a Campobasso, una testimonianza inedita. Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 aprile 2026Quarto Grado: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Scopri di più. Le info ... tpi.it Quarto Grado, anticipazioni di stasera 24 aprile: testimonianza inedita sul caso delle avvelenate di CampobassoNuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma d'inchiesta condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda questa sera - venerdì 24 aprile - alle 21.25 su Rete 4. Al centro della puntata, u ... corrieredellumbria.it Nuovi file audio finiscono sul tavolo della procura di Milano, aprendo uno squarcio inedito sul delitto di Garlasco. E si fa largo l'ipotesi di un possibile depistaggio nell'inchiesta. Degli audio aveva parlato Roberta Bruzzone, a Quarto Grado spiegando che si tratt facebook