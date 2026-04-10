Stasera, alle 21.20 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma dedicato all’approfondimento di casi giudiziari e notizie di cronaca. Alla conduzione ci sono Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione si propone di analizzare fatti di attualità legati a procedimenti penali e vicende di cronaca, offrendo aggiornamenti e interviste con ospiti collegati in diretta.

. Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, con una testimonianza esclusiva, il giallo di Campobasso: continuano le indagini sulla drammatica vicenda di Antonella e Sara, madre e figlia, per capire chi ha messo il potente veleno nei piatti di una cena di Natale. Si torna a parlare anche di Garlasco con tutti gli ultimi aggiornamenti, dal numero di persone sulla scena del crimine al possibile movente legato ai video privati di Chiara. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 aprile 2026

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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 febbraio 2026Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla...

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Louis Dassilva parla in aula: al centro il rapporto con l’ex amante Manuela Bianchi. #Quartogrado - facebook.com facebook

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