Durante una visita all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, un’assessore regionale ha parlato del punto nascita presente nella struttura, sottolineando che sono in corso discussioni con il Ministero della Salute. La visita si è svolta ieri e l’intervento si è concentrato sulla situazione attuale e sulle interlocuzioni in corso tra le autorità regionali e il Ministero. Nessuna decisione è stata annunciata in merito al futuro del punto nascita.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Nel corso della visita istituzionale all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, ieri l’assessore regionale al diritto alla salute Monia Monni è intervenuta sul tema del punto nascita, facendo il punto sull’interlocuzione in corso con il Ministero della Salute. L’assessore ha spiegato che i criteri di funzionalità dei punti nascita sono stabiliti a livello nazionale e monitorati attraverso il Tavolo Esiti del Ministero, mentre la valutazione tecnica spetta a una specifica commissione nazionale che, allo stato attuale, non risulta ancora ricostituita. A questo organismo compete la verifica del rispetto dei parametri previsti e, in caso di esito negativo, l’avvio di eventuali procedure di chiusura, poi formalizzate tramite delibera della giunta regionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto nascita della Gruccia, Monni: “Interlocuzione aperta con il Ministero”

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