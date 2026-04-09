Montevarchi dossier infrastrutturale per sostenere il punto nascita della Gruccia

A Montevarchi è stato presentato un nuovo dossier infrastrutturale finalizzato a supportare il mantenimento del punto nascita presso l’ospedale della Gruccia. La documentazione contiene dettagli su interventi e investimenti previsti per migliorare le strutture e i servizi offerti. La proposta è stata depositata nelle ultime settimane e sarà oggetto di valutazione da parte delle autorità competenti. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Arezzo, 9 aprile 2026 – . Un dossier di quasi 200 pagine, che approfondisce attraverso relazioni tecniche, studi del traffico e rassegne stampa, il tema delle forti difficoltà di collegamento tra i comuni del Valdarno e gli ospedali di San Donato ad Arezzo e Santa Maria Annunziata a Firenze, è stato inviato dall’assessorato regionale ai trasporti alla Azienda Usl Toscana Sud Est, per illustrare con maggiore dettaglio le criticità al fine di allegare il documento alla richiesta di deroga che l’azienda sanitaria invierà al Comitato Nazionale Nascite del Ministero della Salute con il fine di scongiurare la chiusura del punto nascita dell’Ospedale del Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, dossier infrastrutturale per sostenere il punto nascita della Gruccia Punto nascita Gruccia, dossier infrastrutturale per sostenere revisione parere negativoArezzo, 31 gennaio 2026 – Punto nascita Gruccia, dossier infrastrutturale per sostenere revisione parere negativo. Punto nascita della Gruccia, Monni: “Lavoriamo per mantenerlo a Montevarchi”Arezzo, 03 aprile 2026 – Il futuro del punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia resta al centro del confronto istituzionale. Cronaca Aretina del 8/4/2026 Temi più discussi: Montevarchi, dossier infrastrutturale per sostenere il punto nascita della Gruccia; Dossier sul punto nascita I nodi | strade inadeguate e tempi di percorrenza; Montevarchi | dossier per difendere la maternità della Gruccia Gli ospedali di Arezzo e Firenze sono troppo lontani. Montevarchi, dossier infrastrutturale per sostenere il punto nascita della GrucciaUn dossier di quasi 200 pagine, che approfondisce attraverso relazioni tecniche, studi del traffico e rassegne stampa, il tema delle forti difficoltà di collegamento tra i comuni del Valdarno e gli os ... lanazione.it Punto nascita Gruccia, dossier infrastrutturale per sostenere revisione parere negativoArezzo, 31 gennaio 2026 – Punto nascita Gruccia, dossier infrastrutturale per sostenere revisione parere negativo. La Regione Toscana ha predisposto un approfondito dossier infrastrutturale sui tempi ... lanazione.it Amaranto Channel. . Il turno pre-pasquale di Serie D ha decretato la promozione matematica in C del Grosseto di Indiani, che sarà il prossimo avversario del Sansepolcro. Domenica è inoltre il programma il match tra Montevarchi e Terranuova Traiana. - facebook.com facebook