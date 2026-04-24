Lo shampoo secco è un prodotto presente regolarmente nelle offerte delle grandi aziende cosmetiche. Viene spesso inserito tra gli accessori più di tendenza, accanto ad altri elementi come foulard animalier, spille Art Déco e cappelli da baseball. Questa tipologia di shampoo si colloca quindi all’interno di un settore che combina funzionalità e stile, mantenendo una presenza consolidata nei vari listini di vendita.

PRESENZA ASSIDUA, se non proprio fissa, nei listini delle major cosmetiche, lo shampoo secco condivide la sorte di accessori come il foulard animalier, la spilla Art Déco, il berretto da baseball-cimelio del primo viaggio all’estero. Tutti sanno di che cosa si tratta, molti ne possiedono (almeno) uno nel guardaroba, pochi ne fanno uso regolarmente, la più parte ne ha perso le tracce poco dopo averlo comprato. L’acquisto dello shampoo dry, va detto, è spesso fatto sull’onda di un presentimento (potrebbe sempre servire), più che di reale entusiasmo. Spezza una lancia a suo favore Ingrid Aguilar Perez, technician di Toni&Guy Torino Principi. «Non rimpiazza la detersione tradizionale, ma è un alleato cui ricorrere tra un lavaggio e il successivo per rinfrescare chioma eo styling».🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Puliti per un soffio: manuale d’uso dello shampoo secco

Come usare lo shampoo secco

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