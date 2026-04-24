Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 24 aprile 2026

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 24 aprile? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. Grande spazio alla musica, con la partecipazione di Frankie hi-nrg mc e, a seguire, della cantante Lina Simons, protagonisti di momenti musicali che accompagneranno e arricchiranno il racconto della serata.🔗 Leggi su Tpi.it

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