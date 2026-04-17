Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 17 aprile 2026

Stasera alle 21:15 su La7 torna Propaganda Live, il talk satirico condotto da Diego Bianchi, noto come Zoro. La puntata del 17 aprile 2026 prevede la presenza di vari ospiti, i cui nomi non sono stati ancora rivelati. La trasmissione sarà disponibile in diretta streaming sul sito ufficiale del canale e sui servizi online. La puntata affronta temi politici e sociali attuali, attraverso approfondimenti e commenti satirici.

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 17 aprile? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. Ospiti in studio i Litfiba. Per il reportage della settimana, Diego Bianchi e’ andato in Molise per raccontare da vicino un territorio segnato da frane, alluvioni, ospedali a rischio chiusura e strade dissestate che rendono alcuni paesini sempre più isolati.🔗 Leggi su Tpi.it

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