Processetto matrimoniale cos’è e quando si svolge

Il processetto matrimoniale è una procedura prevista nel diritto civile che riguarda la validità del matrimonio. Si tratta di un passaggio che si svolge prima della celebrazione e coinvolge, di norma, l’esame di alcune formalità e documenti. Questo procedimento può essere richiesto in specifiche situazioni e rappresenta uno dei passaggi necessari tra gli adempimenti preliminari al matrimonio. Non tutti i futuri sposi sono a conoscenza di questa fase, che si aggiunge alle pubblicazioni e al corso matrimoniale.

Tra gli adempimenti che i futuri sposi sono chiamati a portare a compimento non ci sono solo il corso matrimoniale e le pubblicazioni, ma anche un altro piccolo passo di cui non tutti sono a conoscenza: il cosiddetto “ processetto ”. Prima di poter attraversare le navate della Chiesa e scambiare il fatidico sì, infatti, i futuri coniugi devono necessariamente sostenere un colloquio con il parroco per dimostrare di essere pronti ad unirsi per le vita. Cos’è il processetto matrimoniale. Conosciuto anche come “esame dei nubendi” o precessicolo, il processetto è un colloquio che i due futuri sposi tengono (separatamente) con il sacerdote che celebrerà il loro sì.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Processetto matrimoniale, cos’è e quando si svolge Notizie correlate Leggi anche: Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri: quando e come si svolge la prova scritta Leggi anche: Flussimetria in gravidanza: cos’è, quando si fa e cosa misura