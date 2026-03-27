Flussimetria in gravidanza | cos’è quando si fa e cosa misura

La flussimetria in gravidanza è un esame che non fa parte delle verifiche di routine e viene richiesto solo in specifici casi. Questo test consente di misurare il flusso sanguigno attraverso i vasi placentari e fetali. Viene eseguito in presenza di determinati fattori di rischio o situazioni cliniche particolari, ma non è una procedura obbligatoria per tutte le donne in gravidanza.

La flussimetria non è un esame di routine per la gravidanza. Viene quindi prescritto solamente in alcuni casi. Vediamo quali e come vivere con serenità, senza un eccesso di ansie e preoccupazioni, questo controllo sul flusso sanguigno. Cos’è la flussimetria Doppler e come funziona. Fonte: iStock La flussimetria Doppler (questo il nome vero e proprio della flussimetria) è un esame ecografico non invasivo che sfrutta l’effetto Doppler per misurare la velocità e le caratteristiche del flusso sanguigno all’interno di specifici vasi materni e fetali. Si basa sul principio fisico per cui gli ultrasuoni emessi dalla sonda ecografica vengono riflessi dai globuli rossi in movimento. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Flussimetria in gravidanza: cos’è, quando si fa e cosa misura Articoli correlati Leggi anche: Quando la mammografia è su misura: cos’è lo screening personalizzato Indossare i calzini quando si va a dormire fa bene o male? Cosa succede al tuo corpo quando li mettiDormire con i calzini è davvero solo una questione di comfort? Gli effetti sul corpo esistono e spesso vengono sottovalutati.