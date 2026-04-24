Durante il ponte del 25 aprile del 2026, si prevede che circa 95 milioni di veicoli attraverseranno le strade e le autostrade del Paese. Le previsioni indicano un aumento del traffico rispetto alle altre festività primaverili, con particolare concentrazione sulle principali arterie autostradali gestite dall’ente nazionale. La situazione sulle strade sarà monitorata costantemente, con interventi pianificati in caso di congestioni o incidenti.

Nei primi due ponti primaverili del 2026, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, Festa dei Lavoratori, sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas, società del gruppo Fs, sono previsti circa 95 milioni di veicoli che percorreranno da nord a sud la Penisola. Nello specifico, nella giornata di venerdì 24 aprile, è stata stimata una crescita del traffico del +6% rispetto all'ordinario andamento settimanale, con una naturale flessione nella giornata di sabato 25 aprile (-11%), giornata di festività in cui le destinazioni saranno raggiunte. "Nel corso del maxi ponte di primavera, Anas aumenterà la...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ponte 25 aprile, le previsioni del traffico: la situazione sulle autostrade e sulla rete Anas

Notizie correlate

Maxi ponte tra 25 aprile e 3 maggio, Anas: traffico intenso sulle StataliSi avvicinano il 25 aprile e il 1° maggio e Anas evidenzia come quest'anno il ‘maxi ponte di primavera’ vedrà 95 milioni di veicoli sulle strade e...

Previsioni traffico Pasqua e Pasquetta 2026: la situazione sulle autostradeTraffico in aumento per le festività pasquali: già da oggi flussi intensi verso città d’arte e località turistiche, soprattutto nel Centro e Sud...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Calendario scolastico 2026: tutti i ponti di primavera tra 25 aprile e 2 giugno; Scuole chiuse, il 25 aprile e il 1° maggio 2026 si fa ponte?; 25 aprile in cammino: 9 meravigliosi itinerari per scoprire l’Italia; Maxi ponte di primavera: guida all'esodo del 25 aprile e 1° maggio.

Ponte 25 aprile, prenotato 80% camere online: montagna e città arte in testaLe performance migliori si registrano nelle aree montane, dove la saturazione dell’offerta disponibile online raggiunge l’89%, seguite dalle città e dai centri d’arte all’85% e dalle località marine a ... tg24.sky.it

Ponte del 25 aprile e 1° maggio: Anas stima 95 milioni di veicoli sulle stradeTraffico intenso sulle strade italiane per il lungo weekend di primavera: Anas ha diffuso le previsioni (da bollino nero) per il periodo dal 23 aprile al 3 maggio ... moto.it

Ponte ciclopedonale tra Vallefoglia e Tavullia, la Provincia riapre al transito - facebook.com facebook

Oggi, dal ponte della #OceanViking, auguriamo “buon vento” alla @gbsumudflotilla! Una flotta civile, internazionale, umanitaria che attraversa il Mediterraneo portando con sé non violenza e solidarietà contro l’assedio di #Gaza sosmediterranee.it/2026/0 x.com