Presidio sotto il Comune di Torino | Per le vostre guerre non ci arruoliamo

Nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, circa cinquanta persone si sono radunate davanti al Comune di Torino, alcune ore prima dell’inizio della tradizionale Fiaccolata del 24 aprile in piazza Arbarello. Il presidio si è tenuto con uno striscione che recitava “Per le vostre guerre non ci arruoliamo”. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e senza incidenti.

Oltre una cinquantina di persone si sono riunite nel pomeriggio di venerdì, 24 aprile, con qualche ora di anticipo rispetto all’appuntamento in piazza Arbarello per dare il via alla tradizionale Fiaccolata del 24 aprile, davanti al Comune di Torino. Un presidio per il “no sociale al governo della.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Da Berlino a Torino, studenti in presidio contro la leva militare: "Noi non ci arruoliamo"Decine di studenti si sono ritrovati giovedì pomeriggio, 5 marzo, davanti alla Prefettura di Torino in presidio e in solidarietà con gli studenti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Linee Gtt deviate a Torino: in città il presidio sotto il Comune e la tradizionale fiaccolata (orari e percorso); Meno Storia, più officina: la riforma degli istituti tecnici scatena la rivolta di genitori e docenti; Istituti tecnici torinesi contro la riforma del ministro Valditara: annunciato presidio sotto l’Ufficio scolastico regionale; No alla riforma degli istituti tecnici: La scuola non è un’azienda. Presidio sotto il Comune di Torino: Per le vostre guerre non ci arruoliamoL'appuntamento in piazza Palazzo di Città a poche ore dalla tradizionale Fiaccolata del 24 aprile che inaugura un ampio ventaglio di iniziative diffuse in città per celebrare l'Anniversario della Libe ... torinotoday.it Linee Gtt deviate a Torino: in città il presidio sotto il Comune e la tradizionale fiaccolata (orari e percorso)Venerdì 24 aprile si celebra tradizionalmente l'anniversario della Liberazione in città: tutte le iniziative e le informazioni utili per muoversi in città ... torinotoday.it Pervenuta oggi al Comune di Torino la manifestazione d'interesse a un project financing dell'Olimpico e del Robaldo, a pochi mesi dallo scadere della concessione. Lo Russo esulta: "Merito della rimozione delle ipoteche". Sullo sfondo la vendita della società - facebook.com facebook Il Torino presenta una manifestazione di interesse al Comune per lo stadio Olimpico x.com