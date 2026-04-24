Premio Cambiamenti 2026 | CNA premia la startup lombarda Involve Space

La startup lombarda Involve Space si è aggiudicata il Premio Cambiamenti 2026, un contest promosso da CNA con la collaborazione di Unioncamere. Questa è la nona edizione dell’iniziativa, che riconosce progetti innovativi e visioni future nel settore imprenditoriale. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle organizzazioni coinvolte e di vari operatori del settore. Involve Space si distingue per il suo approccio innovativo e la capacità di proporre soluzioni originali.

Innovazione, talento e visione del futuro: è la lombarda Involve Space la vincitrice del Premio Cambiamenti 2026, il contest promosso da CNA con la partecipazione di Unioncamere, giunto quest’anno alla nona edizione. Selezionata tra oltre mille startup provenienti da tutta Italia, Involve Space ha conquistato la giuria di esperti distinguendosi per l’idea innovativa. A premiare i vincitori sono stati il Presidente Nazionale CNA Dario Costantini, il segretario generale Otello Gregorini e il presidente di giuria. Con sede a Como, Involve Space sviluppa piattaforme stratosferiche riutilizzabili a basso impatto ambientale per osservazione della Terra, test tecnologici e ricerca scientifica.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Premio Cambiamenti 2026: CNA premia la startup lombarda Involve Space Notizie correlate Il Premio Cambiamenti Cna 2026 alla start up Involve SpaceROMA – Innovazione, talento e visione del futuro: è Involve Space la vincitrice del Premio Cambiamenti 2026, il contest promosso da Cna con la... premio cambiamenti 2026: la milanese genogra si aggiudica il 1° posto nella finale lombarda del contest cna dedicato alle startup più innovativeSi è svolta a Milano la finale regionale dedicata alle startup nate negli ultimi 5 anni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Imprese, da CNA il Premio Cambiamenti 2026 alla startup Involve Space; All'impresa pescarese Now Vision il riconoscimento di Top Digital Company del Premio Cambiamenti 2026; Involve Space vince il Premio Cambiamenti CNA: la Start-up comasca conquista Roma; Premio Cambiamenti di CNA, tra mille aziende italiane vince la start up Involve Space di Lipomo. Premio Cambiamenti 2026: la startup lombarda Involve Space si aggiudica il contest di CNA dedicato alle imprese emergenti più innovative d’ItaliaInnovazione, talento e visione del futuro: è la lombarda Involve Space la vincitrice del Premio Cambiamenti 2026, il contest promosso da CNA con la partecipazione di Unioncamere, giunto quest’anno all ... agenziastampaitalia.it Il Premio Cambiamenti Cna 2026 alla start up Involve SpaceROMA - Innovazione, talento e visione del futuro: è Involve Space la vincitrice del Premio Cambiamenti 2026, il contest promosso da Cna con la ... lopinionista.it Cna, menzione speciale 'social impact' per la startup alla finale nazionale del Premio Cambiamenti #Cesena - facebook.com facebook Il segretario generale di #Unioncamere, Giuseppe Tripoli, è intervenuto questa mattina alla IX edizione del Premio Cambiamenti, un’iniziativa di CNA realizzata con il sostegno di istituzioni e di importanti partner, tra cui #Unioncamere, che hanno deciso di sco x.com