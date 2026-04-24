Premiato a Roma il team di Novazione guidato dalle sorelle Silvia e Marianna Melesi
Novazione, azienda lecchese attiva nel settore della formazione, si è aggiudicata il Premio Chirone 2025 di Fondoprofessioni per la categoria “Studi Professionali”. La premiazione è avvenuta in occasione della presentazione del 3° Rapporto di fondo professioni dal titolo “Formazione nelle.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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