Posidonia interrata alla spiaggia dei Tre Ponti Cepparello e Ferroni | La soluzione migliore per l' arenile

Alla spiaggia dei Tre Ponti, Cepparello e Ferroni, è stata effettuata una manutenzione da parte di Aamps che ha portato all'interramento della posidonia spiaggiata, nota come banquette. Questa operazione ha fatto tornare l'arenile al suo aspetto abituale dopo i lavori di rimozione e sistemazione della vegetazione marina sulla spiaggia.

La spiaggia dei Tre Ponti è tornata ad avere il suo consueto aspetto dopo i lavori di manutenzione da parte di Aamps caratterizzati dall'interramento della posidonia spiaggiata (banquette). Quest'ultima infatti è stata interrata a circa 2 metri di profondità e ricoperta con la sabbia dello stesso.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Ambiente, gli studenti dell'Iti Galilei ripuliscono la spiaggia dei Tre Ponti dai rifiutiNon una semplice operazione di pulizia, ma una vera e propria missione scientifica. Spiaggia dei Tre Ponti, conclusi i lavori di manutenzione: prossimo intervento al SaleLa posidonia spiaggiata è stata interrata, l'operazione è prevista dal piano annuale delle attività di Aamps e rende la linea di costa più stabile...