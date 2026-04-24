Posidonia interrata alla spiaggia dei Tre Ponti Cepparello e Ferroni | La soluzione migliore per l' arenile

Dopo i lavori di manutenzione condotti da Aamps, la spiaggia dei Tre Ponti ha ripreso il suo aspetto abituale. Durante gli interventi è stata interrata la posidonia spiaggiata, nota come banquette, in alcune aree tra Cepparello e Ferroni. Questa operazione è stata definita come la soluzione migliore per l’arenile, secondo le autorità coinvolte. La spiaggia è ora accessibile con le modifiche apportate durante i lavori di sistemazione.

La spiaggia dei Tre Ponti è tornata ad avere il suo consueto aspetto dopo i lavori di manutenzione da parte di Aamps caratterizzati dall'interramento della posidonia spiaggiata (banquette). Quest'ultima infatti è stata interrata a circa 2 metri di profondità e ricoperta con la sabbia dello stesso.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Ambiente, gli studenti dell'Iti Galilei ripuliscono la spiaggia dei Tre Ponti dai rifiutiNon una semplice operazione di pulizia, ma una vera e propria missione scientifica. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Posidonia interrata alla spiaggia dei Tre Ponti, Cepparello e Ferroni: La soluzione migliore per l'arenile; Posidonia interrata ai Tre Ponti: Comune e Aamps rivendicano la bontà dell’intervento.