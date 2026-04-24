Porti del Lazio l’Adsp verso la chiusura dello stato di crisi

Ieri si è svolta una riunione del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduta dal presidente dell’ente. Durante l’incontro, si è deciso di procedere alla chiusura dello stato di crisi che riguardava i porti del Lazio, segnando un’azione importante per la gestione delle strutture portuali della regione. La decisione è stata presa in seguito a una valutazione delle condizioni operative e di sicurezza degli scali.

Civitavecchia, 24 aprile 2026 – Si è svolta ieri la seduta del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduta dal presidente Raffaele Latrofa. Hanno partecipato il Segretario Generale Fabrizio Urbani, il Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e Direttore Marittimo del Lazio Cosimo Nicastro, il componente designato dalla Regione Lazio, Giorgio Pineschi, quello di Città Metropolitana di Roma Capitale Sergio Cozzi e quello designato dal Comune di Civitavecchia Emiliano Scotti. Nel corso della riunione sono stati approvati all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno, con particolare rilievo per il Rendiconto generale 2025, che conferma la solidità economico-finanziaria dell’Ente e la capacità di sostenere un importante livello di investimenti infrastrutturali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Porti, Latrofa (AdSP): “Civitavecchia centrale nella riconversione del territorio”(Adnkronos) – “Il porto di Civitavecchia gioca un ruolo fondamentale in questo percorso, per motivi di giurisdizione, per i terreni coinvolti e per... Leggi anche: Rincari del gasolio. Autotrasporto in crisi: "Costi fuori controllo, aziende verso la chiusura" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: AdSP MTCS, Latrofa al Seatrade di Miami: nuove prospettive per i Porti del Lazio; Miami, i big delle crociere aderiscono all’hub formativo dei Porti di Roma e del Lazio; AdSP Mtcs protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, Civitavecchia verso nuovo record 2026; Porti, a Miami i big delle crociere aderiscono all’hub formativo di Roma e Lazio. Porti, nasce il percorso verso l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del LazioCivitavecchia, 21 gen. (Adnkronos) - Un Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio per rispondere alla crescente difficoltà di reperimento di personale qualificato nel settore portuale, crocieristico ... notizie.tiscali.it Porti, a Miami i big delle crociere aderiscono all'hub formativo di Roma e Laziocon l’obiettivo di formare le figure professionali richieste dalle compagnie di navigazione e dall’intera filiera marittimo-logistica ... adnkronos.com CALCIO SENZA TIFO CHE SCHIFO! Cremo-Lazio vietata dall'Osservatorio del Ministero dell'Interno ai tifosi ospiti mentre tonnellate di armi partono ogni giorno dai porti italiani per alimentare la guerra, con il visto del Ministero dell'Interno. facebook