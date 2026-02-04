Provincia 35 milioni per la messa in sicurezza dei ponti | gli interventi conclusi in corso e da fare nel Cesenate

La Provincia di Forlì-Cesena ha investito 35 milioni di euro per mettere in sicurezza i ponti e i viadotti del territorio. Sono stati conclusi alcuni interventi, altri sono ancora in corso, e altri ancora devono essere realizzati. La provincia continua a lavorare per garantire la sicurezza delle infrastrutture e prevenire rischi legati al deterioramento delle strutture.

Prosegue l'impegno della Provincia di Forlì-Cesena per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti presenti sull'intero territorio provinciale. La rete stradale provinciale conta 570 ponti su oltre 1.100 chilometri di strade. A seguito del crollo del ponte di Genova, grazie a una linea di.

