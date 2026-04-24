Game Freak ha annunciato un evento temporaneo per Pokémon Pokopia che si concentrerà sulla raccolta di cristalli. Durante l’evento, i giocatori potranno ottenere oggetti e risorse legate ai cristalli, oltre a incontrare un Pokémon noto per essere tra i più singolari della serie. La manifestazione sarà di breve durata e offrirà opportunità specifiche per ottenere ricompense legate a questa tematica.

Nuovo evento in arrivo per Pokémon Pokopia, e questa volta ruota tutto attorno ai cristalli e a uno dei Pokémon più particolari della serie. Game Freak, insieme a The Pokémon Company, ha ufficializzato “ Caccia preziosa di Sableye ”, un’iniziativa a tempo limitato che punta a coinvolgere i giocatori in una raccolta speciale. L’evento introduce meccaniche già viste, ma con nuove ricompense e un protagonista inedito da incontrare. Tra esplorazione, raccolta materiali e personalizzazione, l’attività promette di arricchire l’esperienza di gioco. Le tempistiche sono già fissate, quindi sarà fondamentale organizzarsi per non perdere i premi esclusivi.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Pokémon Pokopia, Game Freak annuncia il nuovo evento a tempo limitato pieno di cristalli

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