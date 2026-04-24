Pokémon Pokopia Game Freak annuncia il nuovo evento a tempo limitato pieno di cristalli

Da game-experience.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Game Freak ha annunciato un evento temporaneo per Pokémon Pokopia che si concentrerà sulla raccolta di cristalli. Durante l’evento, i giocatori potranno ottenere oggetti e risorse legate ai cristalli, oltre a incontrare un Pokémon noto per essere tra i più singolari della serie. La manifestazione sarà di breve durata e offrirà opportunità specifiche per ottenere ricompense legate a questa tematica.

Nuovo evento in arrivo per Pokémon Pokopia, e questa volta ruota tutto attorno ai cristalli e a uno dei Pokémon più particolari della serie. Game Freak, insieme a The Pokémon Company, ha ufficializzato “ Caccia preziosa di Sableye ”, un’iniziativa a tempo limitato che punta a coinvolgere i giocatori in una raccolta speciale. L’evento introduce meccaniche già viste, ma con nuove ricompense e un protagonista inedito da incontrare. Tra esplorazione, raccolta materiali e personalizzazione, l’attività promette di arricchire l’esperienza di gioco. Le tempistiche sono già fissate, quindi sarà fondamentale organizzarsi per non perdere i premi esclusivi.🔗 Leggi su Game-experience.it

pok233mon pokopia game freak annuncia il nuovo evento a tempo limitato pieno di cristalli
© Game-experience.it - Pokémon Pokopia, Game Freak annuncia il nuovo evento a tempo limitato pieno di cristalli

Notizie correlate

Pokémon Pokopia: è stato scoperto il Pokémon del secondo evento a tempo, ecco come sbloccarlo subitoIl primo evento interno di Pokémon Pokopia si è concluso, ma i giocatori hanno già scoperto cosa arriverà dopo.

Pokémon Vento e Pokémon Onda, Game Freak ha presentato i Pokémon starterDurante il nuovo Pokémon Presents, The Pokémon Company insieme a Game Freak e Nintendo ha svelato ufficialmente i tre Pokémon starter di Pokémon...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Pokémon Pokopia si aggiorna di nuovo con varie correzioni, compresa una sui Centri Pokémon; Salta la liana di Bulbasaur in questo evento a tempo limitato di Pokémon Pokopia; Pokémon Pokopia spinge Koei Tecmo: utili record previsti per il 2026; Pokémon Pokopia e NiOh 3 vanno così bene che Koei Tecmo ha rivisto i suoi piani di crescita.

pokémon pokopia pokémon pokopia game freakPokémon Pokopia si aggiorna di nuovo con varie correzioni, compresa una sui Centri PokémonKoei Tecmo ha pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato a Pokémon Pokopia, il life sim creativo dedicato al mondo di Game Freak. Vediamo quali sono i cambiamenti. multiplayer.it

pokémon pokopia pokémon pokopia game freakPokopia si aggiorna con novità alla gestione dei Pokémon Center e miglioramenti notevoliIl nuovo aggiornamento 1.0.4 di Pokémon Pokopia introduce una delle funzionalità più richieste dalla community, accompagnata da una lunga serie di correzioni ... techgaming.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.