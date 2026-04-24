Stamattina a Pistoia, in via Acqualunga, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha riguardato alcune masserizie. L'intervento è durato diverse ore e ha coinvolto le squadre di pronto intervento. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni alle strutture circostanti. La causa dell’incendio non è ancora stata chiarita.

PISTOIA – I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 24 aprile 2026, in via Acqualunga a Pistoia, per sedare l’incendio che ha interessato alcune masserizie. In un primo momento la squadra è intervenuta con mezzi e personale, per arginare le fiamme e circoscriverle all’interno dell’area dopo dí che, sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pistoia: paura per un incendio di masserizie in via Acqualunga

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