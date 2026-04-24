Pistoia medievale | lo studio che svela il segreto del romanico locale

A Pistoia, la Società Pistoiese di Storia Patria ha presentato uno studio dedicato all'architettura romanica della zona. L'indagine analizza dettagliatamente le caratteristiche delle strutture medievali e le tecniche costruttive utilizzate. L'evento si è svolto nella città, coinvolgendo studiosi e appassionati interessati alla storia architettonica locale. Lo studio fornisce nuove informazioni sulle origini e lo sviluppo del romanico in questa regione.

? Cosa sapere La Società Pistoiese di Storia Patria presenta a Pistoia lo studio sul romanico locale.. Le nuove analisi tecniche smentiscono l'influenza dei modelli architettonici di Pisa e Lucca.. Alla Sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana è stato presentato il volume Architettura romanica a Pistoia: cinque casi a confronto, un’opera pubblicata dalla Società Pistoiese di Storia Patria nel marzo 2025 che riscrive la storia del volto medievale della città. Seduti tra le pagine di questo studio monumentale, non leggiamo solo di pietre e marmi, ma ascoltiamo la voce di edifici che hanno passare i secoli tra il XII e il XIII secolo. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia medievale: lo studio che svela il segreto del romanico locale Notizie correlate Leggi anche: Un gene fa vivere a lungo e in salute, lo studio svela il segreto dei centenari Stress e felicità: così gli ormoni influenzano il comportamento dei cani. Lo studio che svela la chimica delle emozioniI cani come gli esseri umani mettono in atto un comportamento in base alla chimica: un team di ricercatori sud coreani ha esaminato le risposte di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Forteguerriana, giovedì 23 aprile presentazione del libro sull’architettura romanica a Pistoia; L’Archivio Capitolare: un piccolo scrigno di tesori tra storia, diritto e musica. Pistoia del Trecento, un tuffo nel medioevoÈ il 1322. Fino ad allora assedi, carestie, distruzioni, tradimenti e guerre che lasciano finalmente il tempo alla pace. Pistoia vive quell’attesa quiete con gioia e la accoglie come un Tempus Pacis ... lanazione.it