Piemonte allarme scorte | serve plasma per i gruppi B e AB

Nel Piemonte si segnala una carenza di plasma destinato ai gruppi sanguigni B e AB, che sta creando difficoltà nelle strutture sanitarie della regione. Questa scarsità di plasma rischia di compromettere le terapie vitali per alcuni pazienti, rendendo necessario un monitoraggio continuo delle scorte e un eventuale incremento delle donazioni. La situazione riguarda diverse strutture ospedaliere distribuite sul territorio regionale.

? Cosa sapere Carenza di plasma per gruppi B e AB segnalata in tutto il Piemonte.. La mancanza mette a rischio le terapie salvavita nelle strutture sanitarie regionali.. La carenza di plasma in Piemonte colpisce duramente i gruppi sanguigni B e AB, spingendo la Struttura Regionale di Coordinamento Trasfusionale a lanciare un appello urgente per nuove donazioni in tutta la regione. Il segnale d’allerta arriva direttamente dai vertici della gestione trasfusionale regionale, che segnalano una situazione definita critica per le scorte necessarie alle terapie salvavita. La mancanza di questo componente essenziale mette sotto pressione l’intero sistema sanitario piemontese, rendendo indispensabile l’intervento immediato dei cittadini in buona salute appartenenti alle categorie ematiche più richieste.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte, allarme scorte: serve plasma per i gruppi B e AB Notizie correlate Umbria, allarme carburante: costi record e scorte a zeroAlcuni distributori in Umbria registrano carenze di carburante a causa dell’impennata dei costi delle materie prime e di complicazioni nella gestione... Spreco plasma: allarmi ignorati, ora serve stabilità per il repartoLo spreco di sacche di plasma all’ospedale di Torrette non è un incidente isolato, ma il risultato di scelte -organizzative ripetute nel tempo.