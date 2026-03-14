Domani alle 17 nel Palazzo Pretorio di Terra del Sole si terrà il concerto di musica romagnola che conclude la seconda settimana della rassegna Picta Romagna. L'evento vede protagonisti artisti locali e si inserisce nel calendario degli appuntamenti musicali della manifestazione. La serata rappresenta l'ultimo evento della settimana dedicata alla musica tradizionale della regione.

Un concerto di musica romagnola chiuderà la seconda settimana di apertura della rassegna Picta Romagna, fissato per domani domenica alle 17 nel Palazzo Pretorio di Terra del Sole. Protagonisti dell’evento saranno i musicisti Wilmer Massa e Massimo Fabbri, che porteranno sul palco le tradizioni sonore locali all’interno di un calendario culturale che si estende fino al 27 maggio 2026. Questa iniziativa si inserisce nella logica della manifestazione ideata da Giuseppe Bertolino, curata da Michele Govoni e promossa da Cava Forever group aps, offrendo un accesso gratuito al pubblico dal lunedì al sabato tra le ore 16 e le 19. Il valore formativo degli artisti ospiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Picta Romagna: concerto romagnola chiude la settimana

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