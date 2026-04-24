Piccola custode | il gesto speciale per proteggere i suoi cani

Una donna ha adottato un metodo particolare per assicurarsi la sicurezza dei suoi due Golden Retriever, Lady e Lily. Ogni giorno, afferra delicatamente le loro orecchie come parte di un gesto che ricorda i protocolli di sicurezza adottati dalla madre. Questo comportamento è stato documentato e ha ricevuto 58 approvazioni. La pratica suscita curiosità per la sua natura e modalità di applicazione.

? Cosa sapere Olivia protegge i due Golden Retriever Lady e Lily afferrando le loro orecchie.. Il gesto riproduce i protocolli di sicurezza della madre e ottiene 58.000 like.. Olivia, una bambina che ha ereditato i precisi protocolli di sicurezza della madre, protegge Lady e Lily afferrando le loro orecchie ogni volta che un veicolo o un passante attraversa il suo cammino. Il gesto, nato da un’abitudine familiare tramandata per garantire la protezione dai pericoli stradali o dagli sconoscici, si è trasformato in un rituale quotidiano di cura verso i due Golden Retriever. La piccola si posiziona tra gli animali, agendo come una sorta di custode attenta, mentre le due cagnoline rimangono immobili, accettando con pacifica fiducia quel contatto fisico che funge da supporto emotivo durante i momenti di attesa o di passaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccola custode: il gesto speciale per proteggere i suoi cani A bird warns: Prince will enslave you! She flees with a guard to farm in the country! Notizie correlate Cuori 3, anticipazioni quarta puntata del 15 febbraio: il gesto di Alberto per proteggere DeliaLe anticipazioni della quarta puntata di Cuori 3, in onda domenica 15 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Leggi anche: Proteggere cani e gatti, piante primaverili velenose: la guida completa