Uno studio condotto su diciotto studenti ha rilevato che trascorrere del tempo con i cani prima degli esami universitari contribuisce a ridurre i livelli di stress, ansia e depressione. I partecipanti hanno partecipato a sessioni di pet-therapy prima di affrontare le prove d’esame, ottenendo risultati positivi in termini di benessere emotivo. L’esperimento evidenzia come l’interazione con gli animali possa influire sullo stato mentale degli studenti in momenti di pressione.

Trascorrere del tempo con i cani prima degli esami universitari aiuta gli studenti a ridurre stress, ansia e depressione. Se poi l’esame è quello di Tirocinio, tanto complesso quanto fondamentale per gli studenti del corso di laurea in Infermieristica, gli amici a 4 zampe diventano ‘compagni’ ideali per rendere l’attesa più ‘friendly’. A dimostrarlo è il progetto "Un’esperienza di pet-therapy per indagare l’ansia pre-esame presso una sezione del Corso di Laurea in Infermieristica. Studio pilota" dell’Asst Rhodense che nei giorni scorsi ha ottenuto il riconoscimento di “Buon Esempio“ promosso da Regione Piemonte per la valorizzazione delle pratiche e la motivazione di chi vi si dedica con passione e competenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pet-therapy contro l’ansia da esame. L’esperimento su 18 studenti dimostra che funziona alla grande

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