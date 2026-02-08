Pescara-Catanzaro infrasettimanale fondamentale per entrambe | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Questa sera il Pescara affronta il Catanzaro in una partita che può pesare molto per entrambe le squadre. Dopo aver giocato quattro partite in una settimana, di cui tre in trasferta, i biancazzurri cercano risposte tra le mura amiche. Il fischio d’inizio è alle 20, e i tifosi aspettano di capire se il Pescara riuscirà a mettere in fila una vittoria importante, mentre il Catanzaro vede questa come un’occasione da non sprecare. La sfida si gioca in un momento delicato per entrambe, con

In un febbraio da 4 partite con ben 3 trasferte, il Pescara gioca martedì 10 alle ore 20 il suo unico turno interno. dopo il ko di Cesena, è tempo di infrasettimanale e all'Adriatico sarà di scena il Catanzaro dei tanti ex. Il Delfino, sempre più attardato in graduatoria, deve assolutamente.🔗 Leggi su Ilpescara.it

È attiva la prevendita dei biglietti per il settore ospiti di Pescara - Catanzaro Tutte le info tinyurl.com/3np95b9d #AvantiAquile x.com

