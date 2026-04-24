Negli ultimi anni, in Italia si è verificato un aumento dell’interesse verso gli audiolibri, che vengono ascoltati durante attività come passeggiare, viaggiare o svolgere faccende domestiche. Questa forma di intrattenimento si sta diffondendo tra diverse fasce di pubblico, consolidando una tendenza che vede la fruizione di contenuti audio come scelta comune per il tempo libero. La varietà di titoli disponibili rende più facile trovare opzioni adatte a ogni preferenza e occasione.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti L'audiobook è un fenomeno in crescita nel nostro Paese, con 11 milioni e mezzo di utenti. Ed è amato soprattutto da donne GenZ e Millennials La passione per gli audiolibri continua a crescere in Italia. E ascoltare un libro mentre si passeggia, si viaggia o ci si occupa delle faccende quotidiane si conferma un’abitudine sempre più diffusa nel Belpaese. Dietro l’aumento degli ascoltatori emergono però scelte precise: nel 2026 emergono nuovi trend per quanto riguarda i generi più amati. E se anche il pubblico spesso coincide con quello dei lettori tradizionali (ma con distinzioni e qualche sorpresa in base alle fasce d’età), le modalità di consumo degli audiolibri cambiano a seconda del contesto e delle esigenze quotidiane.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Perché piacciono e come scegliere che cosa ascoltare quest'anno

Full MovieNo one touches her! The CEO shields cinderella in his arms

Notizie correlate

Le dieci frasi sessiste dei politici che non avremmo voluto ascoltare quest’annoOggi, come ogni 8 marzo, molti politici si lanceranno in dichiarazioni sulle donne.

Leggi anche: Braglia duro: “Allegri è l’allenatore che mi ha deluso di più quest’anno. Ecco perché”

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Mini PC nel 2026: perché sempre più persone li scelgono?; Come scegliere la musica per allenarsi? La playlist ideale che fa bene a corpo e mente; Carenza carburante, volo cancellato e risarcimento: come funziona, cosa dice l’Ue; È il momento del vino orange, l'esperto di VitignoItalia: Scegliere la bottiglia in base a territorio e cucina.

Credenze vintage: perché sono tornate di moda e come valorizzano la casaLe credenze vintage tornano protagoniste nell’arredamento grazie a stile, funzionalità e sostenibilità. Ecco perché piacciono sempre di più. newsmondo.it

Migliori profumi da uomo: come scegliere le fragranze che piacciono anche alle donneDa Gaultier e Chanel ai profumi di nicchia di Tom Ford e Dior, la nostra selezione uomo unisce freschezza, legni caldi e note gourmand per emozioni uniche ... fanpage.it

Perché ai ‘grandi’ non piacciono i cartoni animati - facebook.com facebook

Il chiarimento tra Francesca e Antonella: “A me non piacciono le tensioni” #GFVIP x.com