Il rumore rosa, diverso dal suono del mare o della pioggia, è stato oggetto di studio per capire il suo impatto sul sonno. Sebbene alcuni trovino rilassante il suo ascolto, le ricerche indicano che può influenzare le diverse fasi del riposo notturno. In particolare, si evidenzia come possa comportare una riduzione della durata di alcune fasi del sonno, creando effetti che meritano attenzione.

Molto spesso chi soffre di insonnia riesce a trovare una soluzione affidandosi ai vari tipi di rumori che influenzano la nostra mente e il nostro corpo, a cominciare dal ben noto rumore bianco che aiuta il rilassamento e facilita il sonno. Il rumore rosa - le onde del mare, la pioggia che cade, il fruscio delle foglie o il rumore costante di un ventilatore - si è imposto negli anni come una valida alternativa al rumore bianco, ma ora una ricerca condotta negli Stati Uniti sembra suggerire che questa abitudine apparentemente innocua potrebbe addirittura danneggiare il sonno. La ricerca, condotta dalla Perelman School of Medicine, ha messo in discussione l'uso del rumore rosa come aiuto notturno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché il "rumore rosa" può danneggiare il sonno

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