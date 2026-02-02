Dal mare alla pioggia ‘rumore rosa’ falso amico del sonno può ridurre fase Rem

Gli esperti avvertono: ascoltare il rumore rosa, anche se piacevole, potrebbe non essere così benefico come si pensa. Alcuni studi suggeriscono che può interferire con il sonno, riducendo la fase REM. Le persone che cercano di rilassarsi con questi suoni potrebbero, invece, disturbare il ciclo naturale del sonno. Le onde del mare, il fruscio delle foglie, la pioggia che batte, sembrano ideali, ma non sempre aiutano a dormire meglio.

(Adnkronos) – Le onde del mare, il fruscio delle foglie, la pioggia che batte o il fluire di un ruscello. Ma anche, per gli amanti del genere, ventilatori o aspirapolvere. Lo chiamano 'rumore rosa' ed è quel rumore di fondo che suona uniforme e statico. In molti lo utilizzano per favorire il sonno, tanto che sono in commercio App o vere e proprie 'compilation di pink noise' che riproducono suoni ambientali, sponsorizzati come aiuti per dormire. Ma la scienza mette in guardia: potrebbe non essere così automatico che mettere in cuffia questo tipo di rumore sia un'abitudine amica del buon riposo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

