Pensioni 600 euro in più l?anno ma non per tutti | la sentenza cambia tutto ma c' è il nodo risorse

Una recente sentenza potrebbe modificare le regole sulle pensioni minime, prevedendo un incremento di circa 600 euro all’anno per alcune categorie di pensionati. La decisione dei giudici riguarda l'integrazione al trattamento minimo, un meccanismo che permette di aumentare le pensioni più basse. Tuttavia, resta ancora aperto il problema delle risorse necessarie per attuare questa misura, che non riguarda tutti i pensionati.

Potrebbe arrivare dai giudici una delle novità più rilevanti sul fronte delle pensioni minime. L'integrazione al trattamento minimo, cioè il meccanismo che consente di portare l’assegno fino a una soglia fissata annualmente dall’Inps in base all’inflazione, non riguarda tutti. Oggi, ne beneficiano solo i pensionati che rientrano nel sistema misto, ossia coloro che possono far valere almeno un contributo versato entro il 31 dicembre 1995. Restano fuori i cosiddetti contributivi puri, ovvero chi ha iniziato a lavorare dal primo gennaio 1996 in poi, anche quando la pensione maturata è particolarmente bassa. Una differenza che pesa molto nel bilancio individuale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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