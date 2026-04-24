' Pensieri in dialogo’ incontro pubblico che mette al centro la divulgazione filosofica

Martedì 28 alle 17 presso la Sala Agnelli della biblioteca Ariostea di Ferrara si terrà l’evento pubblico intitolato ‘Pensieri in dialogo’. L’appuntamento è stato organizzato in concomitanza con l’uscita della collana Lezioni di filosofia del Corriere della Sera, con l’obiettivo di promuovere la divulgazione filosofica tra i cittadini. La manifestazione si svolge in un momento di interesse crescente nei confronti delle tematiche filosofiche e culturali.

Martedì 28 alle 17, presso la Sala Agnelli della biblioteca Ariostea di Ferrara, si terrà ‘Pensieri in dialogo’, incontro pubblico organizzato in occasione della pubblicazione della collana Lezioni di filosofia del Corriere della Sera. L’iniziativa mette al centro la divulgazione filosofica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Pensare con l’IA. Filosofia e società nell’era dell’infosfera

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