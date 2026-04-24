Pechino Express rivoluzione in Cina | cambia la classifica

Ieri sera è andata in onda la settima tappa di Pechino Express, trasmissione che si svolge in Cina. Durante l’episodio, la classifica generale è stata modificata, con alcuni concorrenti che hanno migliorato o peggiorato la propria posizione rispetto alle tappe precedenti. La gara ha visto momenti di grande intensità e cambi di leadership tra le coppie in gara, confermando il ritmo serrato di questa edizione.

In onda ieri sera. Settima tappa ad alta intensità per Pechino Express, che nell’ultimo episodio ha portato i viaggiatori ad affrontare un percorso impegnativo di ben 804 chilometri lungo la rotta dell’Estremo Oriente: dalla suggestiva Nanjing fino a Dengfeng, tra colpi di scena, nuove alleanze e una classifica completamente rivoluzionata. A guidare la corsa, come sempre, Costantino della Gherardesca, affiancato in Cina dall’inviata Giulia Salemi. I due si sono messi in gioco formando l’inedita coppia de “Le Zanzare”, con il compito di ostacolare gli altri concorrenti. A complicare ulteriormente la gara è arrivato il malus “Fariba Flag”, che ha costretto i viaggiatori a una lunga telefonata con Fariba, madre di Giulia, figura già nota ai fan del programma.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Pechino Express, rivoluzione in Cina: cambia la classifica Notizie correlate Pechino Express, ultima tappa in Indonesia: in palio il pass per la CinaIn onda questa sera La corsa di Pechino Express nell’Estremo Oriente entra nel vivo e si prepara a vivere un momento decisivo. Pechino Express in Cina: trionfano Le DJLa puntata è andata in onda ieri I concorrenti di Pechino Express sono arrivati in Cina, affrontando una tappa molto impegnativa di 519 km da... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pechino Express, le pagelle: Veloci dominano (9), Chanel Totti e Biagio Izzo a nudo (10), colpo di scena amaro per gli Spassusi (3); Pechino Express, anticipazioni del 16 aprile: cosa succede nella sesta puntata; Pechino Express, le pagelle: Veloci dominano (9), Chanel Totti e Biagio Izzo a nudo (10), colpo di scena amaro per gli Spassusi (3); Guardate questa clip e capirete perché questi due concorrenti di Pechino Express 2026 ci mancano già. Pechino Express, le pagelle: Dj dame ciniche (9), Albiceleste turiste smarrite (4), Raccomandati in tempesta (7). Rapper? Invisibili (5)La settima tappa di Pechino Express serve in tavola il momento più sadico della stagione: i Sette Mostri, una roulette russa gastronomica tra cimici, ragni e testicoli di maiale. In ... ilgazzettino.it Pechino Express, anticipazioni del 16 aprile: cosa succede nella sesta puntataA Pechino Express svolta nella sesta tappa: coppie mixate, 355 km in Cina e prove decisive mettono alla prova adattamento e sintonia dei viaggiatori ... dilei.it semplicemente bellissimi #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW facebook DANI DAVANTI AI SETTE MOSTRI RIESCE SOLO AD ANNUIRE #PECHINOEXPRESS x.com