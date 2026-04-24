Nella settima tappa di Pechino Express, i concorrenti hanno percorso 804 chilometri tra le Sette Mostri in Cina, affrontando diverse sfide lungo il tragitto. La puntata ha riscosso un aumento di ascolti su Sky e NOW. La gara ha portato a una modifica nella classifica generale, con alcuni team che si sono posizionati in modo diverso rispetto alle tappe precedenti. La vittoria finale di questa tappa ha cambiato gli equilibri tra i partecipanti.

In Cina 804 km tra Sette Mostri e colpi di scena, con ascolti in crescita su Sky - NOW e classifica rivoluzionata. Settima tappa memorabile per i viaggiatori di Pechino Express, che ieri sera hanno affrontato una corsa lunghissima lungo la rotta dell’Estremo Oriente – ben 804 km, dalla maestosa capitale imperiale Nanjing fino alla città di Dengfeng – e ricca di colpi di scena che hanno riscritto le gerarchie della gara e svelato le prime alleanze. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi sono scesi in pista nell’inedita e improbabile coppia de “Le Zanzare”, prima che si attivasse il potere del malus “Fariba Flag”: una lunga telefonata alla madre di Giulia, sua partner nell’indimenticabile duo “Le Persiane” in gara qualche edizione fa.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Pechino Express: cosa è successo nella tappa 7 e chi ha vinto

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