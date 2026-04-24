Pasolini e il Friuli | riparte il progetto per il cinquantenario del sisma

La Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato un investimento di 400mila euro destinato a un progetto dedicato a Pier Paolo Pasolini, in occasione del cinquantenario del terremoto del 1976. L'iniziativa, che copre il periodo 2026-2026, mira a celebrare e approfondire il rapporto tra l'autore e la regione friulana. Il progetto era stato avviato in passato e ora viene ripreso con nuove risorse.

? Cosa sapere La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia 400mila euro per il progetto Pasolini 1976-2026.. Il programma prevede un convegno a Casarsa della Delizia il 14 e 15 maggio.. A Casarsa della Delizia, tra il 14 e il 15 maggio, si aprirà un dialogo tra studiosi e testimoni per riattivare la memoria di un’opera che intreccia la poetica di Pier Paolo Pasolini con le ferite del territorio friulano. Il progetto culturale Pasolini: I Turcs tal Friùl 1976–2026. 50 anni dopo il terremoto, promosso da Cinemazero e curato da Luca Giuliani insieme a Roberto Calabretto dell’Università di Udine, intende trasformare il cinquantenario del sisma in un dispositivo di ricerca, teatro e restituzione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pasolini e il Friuli: riparte il progetto per il cinquantenario del sisma Notizie correlate Dalle macerie alla scena: il Friuli riscopre Pasolini cinquant’anni dopo il terremotoNella foto inedita scelta per la copertina, Pier Paolo Pasolini sembra colto in una sospensione rara: lo sguardo laterale, il volto segnato e insieme... Cinquant’anni dal sisma del Friuli: Paola Treppo racconta memoria, identità e rinascitaUna serata mite, quasi primaverile, con 20 gradi a Perugia e collegamenti aperti tra Argentina, Long Island e Italia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pasolini: I Turcs tal Friùl 1976-2026: progetto culturale per i 50 anni dal terremoto in Friuli; Rinasce I Turcs tal Friùl di Pasolini, a 50 anni da sisma in Friuli; Studenti del liceo Pasolini di Potenza in visita a Casarsa; Gli studenti di Potenza a Casarsa sulle tracce di Pasolini. Rinasce I Turcs tal Friùl di Pasolini, a 50 anni da sisma in FriuliRoma, 23 apr. (askanews) – A cinquant’anni dal terremoto che ha profondamente segnato il Friuli e dall’anniversario della prima dello spettacolo teatrale, nasce ‘I Turcs tal Friùl 1976-2026. 50 anni d ... askanews.it Pasolini, Il sogno di una cosaTre ragazzi del Friuli, uniti da un ideale politico, dalla passione per la musica e il ballo, emigrano in cerca di lavoro, tra fughe e dure condizioni sociali, poi si piegano alla realtà. Il racconto ... letteratu.it #Copertina #Cronaca #Cultura Pasolini l’Eretico: L’Ultima Voce Contro l’Omologazione del Consumo - facebook.com facebook