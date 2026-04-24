Partita l’edizione 2026 di Bottega Xnl-Fare Teatro

È iniziata l’edizione 2026 di Bottega Xnl-Fare Teatro, che ha raccolto oltre 400 candidature da tutta Italia e da alcuni paesi esteri. Il progetto di alta formazione teatrale è stato ideato e diretto da Paola Pedrazzini e promosso da Xnl Piacenza, centro dedicato alle arti contemporanee. La selezione dei partecipanti si è conclusa nelle scorse settimane, con una vasta partecipazione di giovani attori e professionisti del settore.

Ha registrato un boom di candidature, oltre 400 provenienti da tutta Italia e alcune anche dall’estero, l’edizione di 2026 di Bottega Xnl-Fare Teatro, il progetto di alta formazione teatrale ideato e diretto da Paola Pedrazzini per Xnl Piacenza, il centro per le arti contemporanee della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Medea parla al presente: grande apertura per Bottega Xnl – Fare Teatro 2026Il pubblico delle grandi occasioni ha applaudito e si e` emozionato, lunedi` sera a Xnl Piacenza, in occasione dell’evento speciale “Aspettando Medea. “Oltre le nuvole”: a Xnl una mostra tra arte, musica e teatroLavori in corso a Xnl Piacenza, per mettere a punto l’allestimento della mostra Oltre le nuvole.