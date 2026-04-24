Panevino il magistrato partigiano ricordato a Castel Capuano | Giudice costituzionale prima della Costituzione

A Castel Capuano, si è tenuto un momento di commemorazione dedicato a Nicola Panevino, magistrato partigiano. L'evento ha attirato l'attenzione su un giudice che, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, aveva già ricoperto ruoli di rilievo nel settore giudiziario. La cerimonia si è svolta in prossimità del 25 aprile, ponendo l'accento sul rapporto tra magistratura, fascismo e antifascismo.

Tempo di lettura: 2 minuti A Castel Capuano il ricordo di Nicola Panevino diventa occasione per riflettere sul rapporto tra magistratura, fascismo e antifascismo, alla vigilia del 25 aprile. Durante l’incontro “Nicola Panevino giudice partigiano. La magistratura tra fascismo e antifascismo”, promosso dalla Procura Generale di Napoli e dall’A.N.P.I., il procuratore generale Aldo Policastro ha definito Panevino “un giudice costituzionale prima della Costituzione”. L’iniziativa, moderata dal giornalista Gianmaria Roberti, ha visto la partecipazione della figlia del magistrato, Gabriella Panevino, accolta da un lungo applauso. Nel suo intervento...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Panevino, il magistrato partigiano ricordato a Castel Capuano: “Giudice costituzionale prima della Costituzione” Notizie correlate Referendum costituzionale, giuristi a confronto a Castel CapuanoLa cattedra di Storia delle dottrine politiche, con il professore Leone Melillo, ha promosso un evento culturale sul tema “Referendum costituzionale... Leggi anche: Mattarella il 25 a Castel Capuano: inaugura l’anno formativo della Scuola superiore della magistratura Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, l’Anpi e la procura ricordano il giudice Panevino; Napoli, convegno su Nicola Panevino giudice partigiano originario di Aliano (MT); 25 aprile, a Castelcapuano il ricordo del giudice partigiano; Nicola Panevino, giudice partigiano. La magistratura tra fascismo e antifascismo, convegno a Napoli. Anpi Napoli, il messaggio del 25 Aprile: Mai smettere di lavorare per la MemoriaUn convegno sul magistrato partigiano Nicola Panevino, sabato una manifestazione contro il Decreto Sicurezza, per difendere la Costituzione e chiedere lo ... napoli.repubblica.it Napoli, convegno su Nicola Panevino giudice partigiano originario di Aliano (MT)Domani 23 aprile alle 17 a Castel Capuano, a Napoli, convegno su Nicola Panevino, giudice e partigiano originario di Aliano (MT), promosso dalla Procura Generale e dall’Anpi. trmtv.it Napoli - Charles C. Zoller - Scena di vita quotidiana a via dei Tribunali, in fondo il Palazzo di Giustizia, già Castel Capuano, foto datata anni '10 del '900 ca. #Napoli #Naples #Napoles #Neapel # # # #Napolidiunavoltacapitalediunregno # facebook Domani 23 aprile alle 17 a Castel Capuano, a Napoli, convegno su Nicola Panevino, giudice e partigiano originario di Aliano (MT), promosso dalla Procura Generale e dall’Anpi. x.com