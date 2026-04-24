Panevino il magistrato partigiano ricordato a Castel Capuano | Giudice costituzionale prima della Costituzione

Da anteprima24.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castel Capuano, si è tenuto un momento di commemorazione dedicato a Nicola Panevino, magistrato partigiano. L'evento ha attirato l'attenzione su un giudice che, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, aveva già ricoperto ruoli di rilievo nel settore giudiziario. La cerimonia si è svolta in prossimità del 25 aprile, ponendo l'accento sul rapporto tra magistratura, fascismo e antifascismo.

Tempo di lettura: 2 minuti A Castel Capuano il ricordo di Nicola Panevino diventa occasione per riflettere sul rapporto tra magistratura, fascismo e antifascismo, alla vigilia del 25 aprile. Durante l’incontro “Nicola Panevino giudice partigiano. La magistratura tra fascismo e antifascismo”, promosso dalla Procura Generale di Napoli e dall’A.N.P.I., il procuratore generale Aldo Policastro ha definito Panevino “un giudice costituzionale prima della Costituzione”. L’iniziativa, moderata dal giornalista Gianmaria Roberti, ha visto la partecipazione della figlia del magistrato, Gabriella Panevino, accolta da un lungo applauso. Nel suo intervento...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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