Referendum costituzionale giuristi a confronto a Castel Capuano

A Castel Capuano si svolge un evento culturale dedicato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, promosso dalla cattedra di Storia delle dottrine politiche con il professor Leone Melillo. L’appuntamento si terrà presso la Biblioteca Alfredo De Marsico e vedrà la partecipazione di vari giuristi che discuteranno sulle diverse posizioni giuridiche riguardanti il voto referendario.

La cattedra di Storia delle dottrine politiche, con il professore Leone Melillo, ha promosso un evento culturale sul tema "Referendum costituzionale (22 e 23 marzo): posizioni giuridiche", che avrà luogo presso la Biblioteca di Castel Capuano "Alfredo De Marsico". Un evento formativo, accreditato anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, che Melillo ha promosso d'intesa con la rivista scientifica "Il Pozzo. Idee di Storia delle istituzioni e delle Dottrine politiche", di cui è direttore; con l'associazione "Potere ai Diritti", presieduta dall'avv. Antonella Esposito; con l'associazione "Noi Consumatori", di cui è presidente l'avv.

