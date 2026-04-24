Un viaggio tra passione e cultura, dall’esperienza sportiva in Italia fino alle scoperte culinarie e artistiche. Si ripercorre il soggiorno di un allenatore di calcio noto per aver giocato con un campione del passato e aver guidato diverse squadre nel campionato italiano. Tra partite, visite a ristoranti e incontri con artisti, si mette in evidenza come l’Italia abbia lasciato tracce nella sua permanenza, tra dettagli quotidiani e curiosità.

“Alla fine tutto si riduce a sentirsi amati”. Cit. Marìa Guardiola, la figlia di Pep. L’uomo della sua vita e forse anche delle nostre, inguaribili football dreamers. Amaci ancora Pep. E’ già successo, do you remember? Era il 2001, un mercoledì di settembre. A Coccaglio, in quella zona di Brescia così ruvida e sincera, si riversò il mondo. Era ancora l’Italia centro di gravità splendente del pallone. I fenomeni arrivavano in provincia. Dopo Roberto Baggio, ecco Pep. Se ne andava da Barcellona dopo una vita. Firmò per un anno, tre miliardi. E da due mesi si allenava da solo. Consiglio: googolatelo, aveva ancora i capelli. Gli misero una sciarpa al collo, all’epoca era roba da paparazzi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pallone, casoncelli e il mistero della crema sul cappuccino: l'amore di Guardiola per l'Italia

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