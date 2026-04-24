A Palermo, un uomo che aveva appena vinto 100 mila euro è stato aggredito. È stato accoltellato e investito da alcune persone, secondo quanto riferiscono i carabinieri della compagnia locale. La vicenda risale alla notte e al momento sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle circostanze dell’accaduto.

AGI - Accoltellato e investito dopo una vincita da 100 mila euro. I carabinieri della compagnia di Carini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, nei confronti di cinque giovani, tra i 20 e i 30 anni, accusati a vario titolo e in concorso di rapina aggravata, tentato omicidio, porto di armi da fuoco, lesioni personali, tentata estorsione, furto, indebito utilizzo di carta di credito, minaccia e appropriazione indebita. Un'altra giovane, di 29 anni, è indagata a piede libero. La vicenda. La vicenda è cominciata nel gennaio 2025, quando un giovane residente in provincia, ha centrato una vincita da 100 mila euro con un gratta e vinci.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Palermo: centra una vincita di 100mila euro e tentano di ucciderlo

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