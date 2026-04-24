Ospedali Sciotto accende la luce sulla teleradiologia a Milazzo e Barcellona

Un rappresentante delle autorità sanitarie ha segnalato problemi nella gestione del servizio di teleradiologia negli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. La questione riguarda specificamente le modalità di funzionamento e le eventuali criticità presenti nei due presidi. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un contesto in cui si discute delle condizioni dei servizi sanitari locali.

“Sulla gestione del servizio di teleradiologia nei presidi ospedalieri di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto emergono criticità che non possono essere ignorate. Per questo ho presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione e all’Assessore alla Salute, chiedendo chiarezza.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sanità siciliana: oltre 12 milioni per nuove tecnologie e ospedali, Milazzo punta sulla risonanza magnetica.La giunta regionale siciliana ha autorizzato l’utilizzo di 12 milioni e 677 mila euro per quattro progetti chiave nel settore dell’edilizia...