Un attaccante di alto livello è stato inserito tra i possibili obiettivi di una grande squadra europea per il prossimo campionato. La sua valutazione attuale è stata aggiornata e il club di provenienza ha comunicato ufficialmente la posizione del giocatore. La trattativa potrebbe coinvolgere anche altre società di primo piano, mentre il calciatore si trova al centro di diverse speculazioni di mercato. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa da parte dei diretti interessati.

di Luca Fioretti Osimhen Juve, l’attaccante è nel mirino di una big europea per la prossima stagione. Ecco la richiesta del club turco e la posizione del giocatore. Il Real Madrid è pronto a rivoluzionare il proprio reparto offensivo per la prossima stagione. Secondo Fotomac, la dirigenza spagnola starebbe preparando un assalto per assicurarsi Victor Osimhen. Dopo un’annata deludente, conclusa senza la conquista di trofei prestigiosi, l’obiettivo è inaugurare rapidamente un ciclo vincente. Il rendimento eccezionale dell’attaccante ha catturato l’attenzione dei vertici, spingendo la società a trasformarlo nel grande colpo di calciomercato. La volontà è riportare entusiasmo per dominare nuovamente il campo in ambito internazionale, investendo ingenti risorse per consolidare il progetto sportivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Osimhen Juve, l’attaccante è nel mirino di una big europea. La valutazione del Galatasaray e la posizione del nigeriano

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