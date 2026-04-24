Oroscopo Paolo Fox | previsioni astrologiche weekend 25 e 26 aprile 2026

Da ultimora.news 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato e domenica prossimi, secondo le previsioni di Paolo Fox, saranno analizzate le influenze degli astri su amore e lavoro. L'astrologo ha condiviso le sue previsioni per il weekend del 25 e 26 aprile 2026, evidenziando le posizioni planetarie che potrebbero interessare vari segni zodiacali. Le previsioni si concentrano su come le configurazioni celesti potrebbero incidere sulla sfera sentimentale e professionale degli individui.

Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana 25 e 26 aprile 2026, concentrandosi su amore e lavoro. Sabato la Luna si trova in Leone, mentre domenica l'astro d'argento transita in Vergine. Dunque, aspettiamoci un fine settimana con un andamento diverso. Approfondiamo. Oroscopo Paolo Fox 25-26 aprile 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: aria di dubbi a non finire. Qualcosa ti tormenta. Devi fare delle scelte e prendere diverse decisioni. Lavoro: weekend carico di occasioni e di novità. Toro - Amore: settore che va alla grande. Organizza qualcosa a casa tua, in modo da riscoprire i piaceri della tavola e dello stare in famiglia. Lavoro: il Sole nel segno ti conferisce uno sprint eccezionale e una gran voglia di darsi da fare.🔗 Leggi su Ultimora.news

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