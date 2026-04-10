Oroscopo Paolo Fox | previsioni astrologiche weekend 11 e 12 aprile 2026

Da ultimora.news 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Fox ha pubblicato le previsioni astrologiche per il fine settimana del 11 e 12 aprile 2026. Le sue analisi si concentrano sui settori di amore e lavoro, offrendo indicazioni sulle possibili tendenze per i vari segni zodiacali. Le previsioni sono state diffuse attraverso diverse piattaforme e sono seguite da un pubblico interessato a conoscere gli sviluppi delle prossime ore.

Paolo Fox rivela l'oroscopo del fine settimana 11 e 12 aprile 2026, concentrandosi su amore e lavoro. È un fine settimana deciso dalla Luna in Acquario e dall'ingresso di Marte in Ariete. C'è chi si toglierà delle liete soddisfazioni, chi sarà ko a livello fisico e mentale, e chi invece andrà alla grande nelle faccende di cuore. Approfondiamo. Oroscopo Paolo Fox 11-12 aprile 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Marte entra nel tuo segno unendosi a Mercurio. Le relazioni che sbocciano ora, lasciano una traccia. Lavoro: è il weekend del recupero. Ti toglierai una soddisfazione. Toro - Amore: Paolo Fox esorta a ricalibrare un'amicizia o un amore. 🔗 Leggi su Ultimora.news

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