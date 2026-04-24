Oroscopo del weekend 25 e 26 aprile 2026 | Urano entra in Gemelli e apre il ponte

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile 2026, l'attenzione è rivolta ai movimenti planetari che preparano il ponte del 1° maggio. Venere ha lasciato il Toro per entrare in Gemelli venerdì, mentre Urano ha fatto il suo ingresso in questo segno tra sabato sera e domenica mattina. Questi cambiamenti segnano un momento di transizione nel cielo astrologico, influenzando le energie del periodo.

L'oroscopo del weekend 25 e 26 aprile 2026 parla di prove generali per il ponte del 1° maggio, con un cielo che ha appena cambiato pelle: Venere è entrata in Gemelli venerdì e ha abbracciato Urano, che tra sabato sera e domenica all'alba farà il suo ingresso ufficiale nel segno. L'aria è quella degli incontri leggeri, dei messaggi inaspettati, delle prime terrazze che riaprono in città. Firma: Artemide – Aggiornato il venerdì 24 aprile 2026 Un weekend di ritmo vivace, con due picchi ben distinti. La congiunzione Venere-Urano di venerdì continua a risuonare per tutto il sabato in Gemelli e porta l'aria del colpo di scena gentile: basta un messaggio fuori dai piani, un invito dell'ultimo momento, una conversazione iniziata per caso, e la serata cambia rotta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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